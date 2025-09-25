Il trasporto della CO2 Gasdotti lavori nel 2027

Partiranno entro la fine del 2027 i lavori per la realizzazione dei gasdotti a terra, destinati a portare l’ anidride carbonica dei poli industriali del ravennate e del ferrarese alla centrale Eni di Casal Borsetti e da lì stoccarla in Adriatico nella piattaforma dismessa Porto Corsini Ovest. Queste opere infrastrutturali per il trasporto della CO2 sono di competenza di Snam. L’iter amministrativo è articolato: dopo la terza consultazione pubblica conclusa il 19 settembre, si attende il parere della Commissione e poi il decreto di Valutazione di Impatto Ambientale. Solo dopo la VIA sarà possibile avviare la procedura per l’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio delle condotte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

