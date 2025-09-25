Il Tottenham ha dato il segno al centrocampista di palazzo Adam Wharton
Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Adam Wharton, il giovane centrocampista centrale attualmente impressionante a Crystal Palace, si è ritrovato ancora una volta sotto i riflettori. L’ex ala della Premier League e ora esperto David Bentley hanno sollecitato pubblicamente il Tottenham Hotspur a fare una mossa per Wharton, inclinandolo come il tipo di giocatore che poteva “sedersi davanti” alla difesa e dettare il tempo delle partite. Con il palazzo che ha già perso stelle come Eberechi Eze e Michael Olise nelle finestre recenti, il nome di Wharton è in rapida evoluzione e Bentley crede che Spurs dovrebbe agire ora. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: tottenham - dato
Lukaku: «Mi avevano dato tutti per morto, anche su Conte dopo Tottenham avevano messo una croce»
Tottenham Hotspur Player ha dato il via libera per giocare contro la squadra di Thomas Frank in Champions League
La chiamata nella notte, i dubbi, le cifre insostenibili: perché Kolo Muani non è andato alla Juve Si è risolta all’ultimo secondo, sì, ma alla fine ne ha approfittato il Tottenham. La telenovela più lunga dell’estate bianconera è finita con un altro colpo di s - facebook.com Vai su Facebook
Tottenham: via libera all'addio di Dembelè. In Italia ci pensano in 4 - Secondo quanto riportato dal The Sun il Tottenham ha dato il via libera alla cessione a gennaio del centrocampista belga Mousa Dembelè, in scadenza di contratto a fine stagione e non intenzionato a ... Lo riporta calciomercato.com
Tottenham, Conte dà l'ok per Kessie - Paratici aspettava solamente il benestare del tecnico salentino per tentare l'affondo per centrocampista del Milan. Si legge su calciomercato.com