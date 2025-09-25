Il Tottenham ha dato il segno al centrocampista di palazzo Adam Wharton

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Adam Wharton, il giovane centrocampista centrale attualmente impressionante a Crystal Palace, si è ritrovato ancora una volta sotto i riflettori. L’ex ala della Premier League e ora esperto David Bentley hanno sollecitato pubblicamente il Tottenham Hotspur a fare una mossa per Wharton, inclinandolo come il tipo di giocatore che poteva “sedersi davanti” alla difesa e dettare il tempo delle partite. Con il palazzo che ha già perso stelle come Eberechi Eze e Michael Olise nelle finestre recenti, il nome di Wharton è in rapida evoluzione e Bentley crede che Spurs dovrebbe agire ora. 🔗 Leggi su Justcalcio.com