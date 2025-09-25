Il torremaggiorese Giuseppe Barrea eletto Bellissimo d' Italia
L’Amministrazione comunale di Torremaggiore esprime grande soddisfazione e orgoglio per il prestigioso riconoscimento ottenuto dal giovane concittadino Giuseppe Barrea, proclamato “Il Bellissimo d’Italia 2025” nella finale nazionale svoltasi lo scorso 13 settembre a Palinuro. “A nome mio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
