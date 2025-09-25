Il top dell’igiene orale | spazzolino Oral-B iO 3 a meno di metà prezzo con accessori inclusi

Se per te l’igiene orale viene al primo posto, questa promozione Amazon è da non perdere: lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 è in offerta a 59,99 euro con uno sconto del 56% sul prezzo di listino. Oral-B iO 3 è uno spazzolino elettrico con tecnologia magnetica iO, progettata per garantire una pulizia profonda e delicata. Il bundle, inoltre, include accessori utili per chi vuole mantenere una completa routine di igiene dentale a casa così come in viaggio. Approfitta subito della promo su Amazon Il top per la tua igiene orale: Oral-B iO 3. Grazie alla promozione Amazon in corso, potrai accedere a un set completo a meno di 60 euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il top dell’igiene orale: spazzolino Oral-B iO 3 a meno di metà prezzo (con accessori inclusi)

Uno studio pubblicato su JAMA Oncology mostra che chi trascura l’igiene orale ha un rischio triplo di sviluppare tumore al pancreas, uno dei più aggressivi. - facebook.com Vai su Facebook

