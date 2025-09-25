Il Tobia di Myslive?ek rivive nel Duomo di Este
Sabato 11 ottobre alle ore 20.30 il Festival Serenissime Dimore propone uno degli appuntamenti più attesi: nel Duomo di Santa Tecla a Este sarà eseguito per la prima volta in epoca moderna l’oratorio Il Tobia di Josef Myslive?ek. Composto e rappresentato a Padova nel 1769 su libretto del canonico. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
