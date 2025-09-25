Il Times | l’Uefa valuta la sospensione di Israele Trump si oppone

Lastampa.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si vota la prossima settimana, maggioranza a favore. Tel Aviv: «Lavoriamo per impedirlo». La nazionale israeliana è nello stesso girone di qualificazione ai Mondiali dell’Italia. 🔗 Leggi su Lastampa.it

il times l8217uefa valuta la sospensione di israele trump si oppone

© Lastampa.it - Il Times: l’Uefa valuta la sospensione di Israele. Trump si oppone

In questa notizia si parla di: times - uefa

La Uefa blocca l’allargamento della Var: troppi ritardi non fanno bene al gioco (Times)

Israele sospeso dalle competizioni Uefa? La maggioranza è favorevole: si decide la prossima settimana (Times)

Cerca Video su questo argomento: Times L8217uefa Valuta Sospensione