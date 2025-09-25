Il tifone Ragasa colpisce Taiwan le immagini della devastazione
Milano, 25 set. (askanews) - Centinaia di persone si sono rifugiate a Hualien, a Taiwan, mentre i soccorritori hanno lavorato tutta la notte dopo il collasso di una barriera lacustre nella contea di Hualien, provocata dal super tifone Ragasa. Il passaggio di Ragasa a Taiwan ha causato almeno 17 morti e 18 feriti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: tifone - ragasa
Filippine, migliaia di evacuati per il passaggio del super tifone Ragasa
Super tifone Ragasa. La furia del ciclone fa paura
Filippine, oltre diecimila sfollati per il "super tifone" Ragasa
Sky tg24. . Il super tifone Ragasa ha colpito Taiwan, causando decine di morti e feriti e centinaia di dispersi - facebook.com Vai su Facebook
#Meteo: #Taiwan, il tifone #Ragasa si abbatte con potenza, danni e allagamenti, il #Video - X Vai su X
Sempre più eventi climatici estremi distruggono il pianeta | Il super tifone Ragasa è da record - Il super tifone Ragasa colpisce la Cina dopo aver devastato Taiwan e Hong Kong. Si legge su inchiostroverde.it
Il tifone Ragasa colpisce Taiwan, le immagini della devastazione - (askanews) – Centinaia di persone si sono rifugiate a Hualien, a Taiwan, mentre i soccorritori hanno lavorato tutta la notte dopo il collasso di una barriera lacustre nella contea di H ... Segnala askanews.it