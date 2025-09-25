Il tifone Ragasa colpisce Taiwan le immagini della devastazione

Milano, 25 set. (askanews) - Centinaia di persone si sono rifugiate a Hualien, a Taiwan, mentre i soccorritori hanno lavorato tutta la notte dopo il collasso di una barriera lacustre nella contea di Hualien, provocata dal super tifone Ragasa. Il passaggio di Ragasa a Taiwan ha causato almeno 17 morti e 18 feriti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

tifone ragasa colpisce taiwanSempre più eventi climatici estremi distruggono il pianeta | Il super tifone Ragasa è da record - Il super tifone Ragasa colpisce la Cina dopo aver devastato Taiwan e Hong Kong. Si legge su inchiostroverde.it

