Il tifone Ragasa colpisce Taiwan le immagini della devastazione

Milano, 25 set. (askanews) - Centinaia di persone si sono rifugiate a Hualien, a Taiwan, mentre i soccorritori hanno lavorato tutta la notte dopo il collasso di una barriera lacustre nella contea di Hualien, provocata dal super tifone Ragasa. Il passaggio di Ragasa a Taiwan ha causato almeno 17 morti e 18 feriti.