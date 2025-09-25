Il tennis è lo sport più prevedibile il golf è l’incubo dei bookmakers | l’analisi di The Athletic
Scommettitori, non scommettete sul golf. E’ lo sport più “imprevedibile” di tutti. O almeno così dice l’analisi di The Athletic, che ha fatto un giochetto: ha analizzato le quote storiche dei bookmaker per sei sport – tennis, basket, football americano, baseball, calcio e golf – per misurare la frequenza con cui il favorito vince effettivamente. Ecco cosa ne è venuto fuori. Il tennis maschile, soprattutto negli Slam, “è il più prevedibile, con i favoriti che vincono il 76% delle volte, il tennis femminile segue a ruota. Nella Nfl (football americano) e nella Nba (basket), circa due partite su tre vengono vinte dalla squadra più forte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
