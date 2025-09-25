Il tempo della raccolta | Ottima vendemmia Un disastro per l’olio
Fermo, 25 settembre 2025 – La produzione agricola nel Fermano per l’autunno 2025 descrive un quadro a tinte chiaro-scure. La vendemmia è ormai giunta al termine, grandi aziende e piccoli coltivatori, se non hanno già terminato la raccolta, proprio in questi giorni si stanno accingendo a ultimare le operazioni, ciò con la certezza che il vino del 2025 sarà molto buono. Le premesse invece per la campagna olearia 2025, si annuncia invece a dir poco disastrose. L’anno nero dell’olio: mosca e lebbra nelle olive, raccolto distrutto A fare il punto sulla situazione è Giorgio Papiri, referente dell’Apima (Associazione provinciale delle Imprese di Meccanizzazione Agricola) della sede di Montegiorgio, con una lunga carriera nel settore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: tempo - raccolta
Aldini, volantini e raccolta firme: "Salviamo il tempo pieno"
Tempo d’estate, tempo di festival. Dopo la tappa arlesiana di cui abbiamo scritto, l’appuntamento con la fotografia si sposta a Cortona, in provincia di Arezzo. Ogni anno questa manifestazione - da luglio a novembre - anima il borgo toscano chiamando a raccolta la comunità fotografica per un programma espositivo interessante e variegato. Giunto alla 15a edizione, l'evento è l'occasione per una riflessione estiva sull'offerta espositiva e sul pubblico a cui è rivolta. A Cortona, Arezzo, fino al 2 novembre prossimo
Quando la raccolta delle olive diventa una sfida, serve la potenza giusta. La gamma OLIMPO è progettata per i professionisti della raccolta: Motori potenti e affidabili Prestazioni costanti anche in lavori intensivi Struttura solida per resistere nel tempo Co - facebook.com Vai su Facebook
Il tempo della raccolta: “Ottima vendemmia. Un disastro per l’olio”; Morellino, è tempo di vendemmia: produzione in calo, ma ottima qualità; L’Italia verso una vendemmia 2025 (fin troppo) abbondante, da 47 milioni di ettolitri, ma di qualità.
Morellino, è tempo di vendemmia: produzione in calo, ma ottima qualità - Dopo una stagione caratterizzata da buone condizioni climatiche, il Consorzio Morellino di Scansano conferma che le prime operazioni di racc ... Come scrive corrieredimaremma.it
Vendemmia, per Morellino di Scansano ottima qualità e rese ridotte - (askanews) – La vendemmia 2025 del Morellino di Scansano registra uve sane, maturazioni regolari ed equilibrio tra zuccheri e componenti fenoliche. Lo riporta askanews.it