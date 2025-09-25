Il tempo della raccolta | Ottima vendemmia Un disastro per l’olio

Fermo, 25 settembre 2025 – La produzione agricola nel Fermano per l’autunno 2025 descrive un quadro a tinte chiaro-scure. La vendemmia è ormai giunta al termine, grandi aziende e piccoli coltivatori, se non hanno già terminato la raccolta, proprio in questi giorni si stanno accingendo a ultimare le operazioni, ciò con la certezza che il vino del 2025 sarà molto buono. Le premesse invece per la campagna olearia 2025, si annuncia invece a dir poco disastrose. L’anno nero dell’olio: mosca e lebbra nelle olive, raccolto distrutto A fare il punto sulla situazione è Giorgio Papiri, referente dell’Apima (Associazione provinciale delle Imprese di Meccanizzazione Agricola) della sede di Montegiorgio, con una lunga carriera nel settore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

