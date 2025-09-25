Il tecnico spagnolo | Il successo dello scorso anno ottenuto tra mille difficoltà Emery rende onore ai rossoblù | Sono rivali sempre insidiosi

BIRMINGHAM (Inghilterra) "Il Bologna è una squadra molto forte. L’anno scorso l’abbiamo battuta in Champions, ma per noi fu una partita molto difficile", dice Unai Emery. E Ezry Konsa, il nazionale inglese che stanotte giocherà al centro della difesa dei Villans, si accoda al giudizio del suo allenatore: "Conosciamo già i nostri avversari, ma guarderemo i loro video domattina (oggi per chi legge, ndr) e vedremo meglio che cosa sono in grado di fare sul campo". Buona notizia se l’ Aston Villa rispetta, e forse teme, il Bologna. Del resto il rispetto per l’avversario è il minimo sindacale per una squadra che ha cominciato male la stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

