Il tecnico spagnolo | Il successo dello scorso anno ottenuto tra mille difficoltà Emery rende onore ai rossoblù | Sono rivali sempre insidiosi
BIRMINGHAM (Inghilterra) "Il Bologna è una squadra molto forte. L’anno scorso l’abbiamo battuta in Champions, ma per noi fu una partita molto difficile", dice Unai Emery. E Ezry Konsa, il nazionale inglese che stanotte giocherà al centro della difesa dei Villans, si accoda al giudizio del suo allenatore: "Conosciamo già i nostri avversari, ma guarderemo i loro video domattina (oggi per chi legge, ndr) e vedremo meglio che cosa sono in grado di fare sul campo". Buona notizia se l’ Aston Villa rispetta, e forse teme, il Bologna. Del resto il rispetto per l’avversario è il minimo sindacale per una squadra che ha cominciato male la stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: tecnico - spagnolo
Luis Enrique cade in bici e si opera: il Psg senza di lui in Ligue 1, come sta il tecnico spagnolo
Dopo aver sperimentato con successo il "modello Rugby", con l'allenatore in tribuna per seguire il gioco dall'alto, Luis Enrique otterrà dal Club una postazione attrezzata per lui e lo staff in tribuna. L'idea del tecnico spagnolo è di seguire il primo tempo dalla tri - facebook.com Vai su Facebook
Lo spagnolo, attuale contendente al titolo dell’Europeo Moto2, gareggerà nel GP di San Marino e della Riviera di Rimini in sella a una Boscoscuro schierata con il supporto tecnico del team Ciatti https://gpone.com/it/2025/08/28/moto2/alberto-ferrandez-debutt - X Vai su X
Il tecnico spagnolo: "Il successo dello scorso anno ottenuto tra mille difficoltà». Emery rende onore ai rossoblù: "Sono rivali sempre insidiosi» - BIRMINGHAM (Inghilterra) "Il Bologna è una squadra molto forte. Come scrive msn.com