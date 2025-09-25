Il teatro rivoluzionario e immersivo de La Fura dels Baus a Milano
Milano, 25 set. (askanews) - Sono dirompenti, rivoluzionari, trasgressivi e ribelli, sono gli attori della compagnia catalana La Fura dels Baus che portano in scena Sons: ser o no ser" ("Suoni, essere o non essere"), ispirato all'Amleto di Shakespeare, uno spettacolo totale per la prima volta a Milano come racconta Carlus Padrissa, tra i fondatori della compagnia e regista dello show. "Parla direttamente all'attitudine dell'essere umano. Di essere o non essere. Essere vuole dire, dire no al genocidio, essere vivi e sensibili rispetto a quello che sta succedendo nel mondo" "Sons: ser o no ser" unisce teatro fisico, video immersivo a 360 gradi, scenografie digitali e suono surround, immergendo lo spettatore in un viaggio tra la vita e la morte, la ragione e la follia, la libertà e la responsabilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
