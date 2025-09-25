Tempo di lettura: 3 minuti Una vetrina importante per il settore orafo campano che ad Oromare ha ricevuto il sultano Ahmed Bin Sulayem, venuto per incontrare non solo i maestri orafi della grande tradizione partenopea e vedere dal vivo le lavorazioni orafo-gioielliere, ma anche per condividere il programma del DMCC (Dubai Multi Commodities Centre), il polo globale per il commercio e gli affari più grande del mondo e anche zona di libero scambio negli Emirati Arabi Uniti. Una visita importante fortemente promossa dall’Amministratore delegato di oromare Gennaro Mincione, e da Francesco Corbrello, International Service Provider di DMCC e Strategic Partner di Dubai FDI. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Il sultano Ahmed Bin Sulayem al Centro Orafo Oromare, Pettorino (CNA): "Una vetrina planetaria per l'oreficeria campana"