Il sultano Ahmed Bin Sulayem al Centro Orafo Oromare Pettorino CNA | Una vetrina planetaria per l’oreficeria campana
Tempo di lettura: 3 minuti Una vetrina importante per il settore orafo campano che ad Oromare ha ricevuto il sultano Ahmed Bin Sulayem, venuto per incontrare non solo i maestri orafi della grande tradizione partenopea e vedere dal vivo le lavorazioni orafo-gioielliere, ma anche per condividere il programma del DMCC (Dubai Multi Commodities Centre), il polo globale per il commercio e gli affari più grande del mondo e anche zona di libero scambio negli Emirati Arabi Uniti. Una visita importante fortemente promossa dall’Amministratore delegato di oromare Gennaro Mincione, e da Francesco Corbrello, International Service Provider di DMCC e Strategic Partner di Dubai FDI. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: sultano - ahmed
Il Sultano Ahmed Bin Sulayem in visita al Centro Oromare
Marcianise, il sultano Ahmed bin Sulayem incontra i maestri Orafi del Centro Oromare - X Vai su X
Oromare sempre piú internazionale: il Sultano Ahmed bin Sulayem incontra i maestri Orafi del Centro Oromare di Marcianise, per una visita guidata nella bellezza dell'arte orafo-gioielliera campana. Il percorso di internazionalizzazione di OROMARE, iniziato - facebook.com Vai su Facebook
Il sultano Ahmed Bin Sulayem al Centro Orafo Oromare. Romualdo Pettorino (CNA), “Una vetrina planetaria per l’oreficeria campana, fiore all’occhiello del made in Italy” - Romualdo Pettorino (CNA), “Una vetrina planetaria per l’oreficeria campana, fiore all’occhiello del made in Italy” ... lapilli.eu scrive
Il Sultano Ahmed Bin Sulayem in visita al Centro Oromare di Marcianise lunedì 15 settembre - Scopri tutti i dettagli riguardo Il Sultano Ahmed Bin Sulayem in visita al Centro Oromare di Marcianise lunedì 15 settembre . Scrive casertaweb.com