Il solito Sinner col servizio in più Battuto Cilic ora c’è Atmane

Panorama.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rientro di Jannik Sinner su un campo da tennis dopo la finale di New York è filato liscio e senza problemi. L’altoatesino ci ha messo un’ora e ventuno minuti per rifilare un doppio 6-2 al croato Cilic che a 37 anni è ormai alla fine di una carriera che lo ha visto vincere anche agli Us Open, Ma questo è successo tanti anni fa, adesso la differenza con Sinner è evidente: dopo l’iniziale equilibrio (2-2) Jannik infila cinque game consecutivi vincendo il primo set e mettendo le basi per il secondo. Sinner ha ottenuto due break, al terzo e al quinto gioco e poi ha chiuso al terzo match point dopo aver annullato una palla-break all’avversario. 🔗 Leggi su Panorama.it

