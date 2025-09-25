Il solito Sinner col servizio in più Battuto Cilic ora c’è Atmane
Il rientro di Jannik Sinner su un campo da tennis dopo la finale di New York è filato liscio e senza problemi. L’altoatesino ci ha messo un’ora e ventuno minuti per rifilare un doppio 6-2 al croato Cilic che a 37 anni è ormai alla fine di una carriera che lo ha visto vincere anche agli Us Open, Ma questo è successo tanti anni fa, adesso la differenza con Sinner è evidente: dopo l’iniziale equilibrio (2-2) Jannik infila cinque game consecutivi vincendo il primo set e mettendo le basi per il secondo. Sinner ha ottenuto due break, al terzo e al quinto gioco e poi ha chiuso al terzo match point dopo aver annullato una palla-break all’avversario. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: solito - sinner
Puppo: “Cahill su Sinner? Di solito non si sbilancia così. Spero Sonego sfrutti l’occasione, ma non è facile”
Il solito Sinner: palleggi, stop di petto e sorrisi a Cincinnati
LIVE Sinner-Galan 1-0, ATP Cincinnati 2025 in DIRETTA: si parte, solito esordio con le marce basse per il fuoriclasse altoatesino?
Che #Sinner abbiamo visto? Uno Jannik solido, quadrato e tosto. Insomma il solito. E le variazioni? Qualcosa si è visto: il back, forse leggeri impercettibili miglioramenti tecnici al servizio e qualche tentativo di palla corta. Tempo al tempo, per ora basta e avanz - X Vai su X
Paolo Bertolucci contro i processi a Sinner: "Ed eccoli, puntuali e precisi come al solito: sono partiti i processi sommari nei confronti di Sinner. Posso dire? Sono meravigliosi, non capiscono che nello sport si vince e si perde. Il numero uno che perde contro il n - facebook.com Vai su Facebook