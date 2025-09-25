Il Sole come non l’avete mai visto | una missione NASA svela meraviglie inaspettate
Una barriera cosmica ci protegge dalle radiazioni letali dello spazio profondo: l’ eliosfera. Generata dal vento solare, un flusso costante di particelle cariche emanate dal Sole, questa immensa bolla avvolge il nostro sistema solare, schermandoci dalle radiazioni cosmiche che permeano la Via Lattea. La missione IMAP (Interstellar Mapping and Acceleration Probe), lanciata recentemente dalla NASA, si propone di svelare i segreti di questo scudo cosmico. Grazie ai suoi dieci strumenti di bordo, IMAP studierà come il vento solare interagisce con lo spazio interstellare al confine dell’eliosfera, una regione che inizia a una distanza tre volte superiore a quella tra la Terra e Plutone. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: sole - avete
RISCONTRO DEL FINE SETTIMANA È stato un fine settimana pieno di iniziative quello appena trascorso tra arte, libri, shiatsu, Naviglio e visite guidate. Complice la bella giornata di sole avete partecipato in molti a tutte le attività proposte. Contando sul - facebook.com Vai su Facebook
Il Sole come mai visto prima nelle straordinarie foto della sonda Solar Orbiter - Quattro nuove spettacolari foto del Sole, catturate dalla sonda Solar Orbiter dalla più bassa distanza raggiunta da qualsiasi altro veicolo spaziale, mostrano la nostra stella come mai vista prima ... Lo riporta fanpage.it
Solar Orbiter, il Sole visto da un altro punto di vista - Una nuova finestra sul Sole si è appena aperta: per la prima volta, una sonda ci mostra immagini dirette del suo polo sud da una prospettiva obliqua, fuori dal piano dell’eclittica. Secondo rainews.it