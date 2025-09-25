Il sito della lista civica della sindaca rimanda a portale hard | Dominio scaduto e rimesso in circolo
Santa Maria a Monte (Pisa), 25 settembre 2025 – Basta un click. E invece del sito della coalizione Santa Maria a Monte Sempre, che governa il Comune in provincia di Pisa dal 2023, si accede a pagine chiaramente e inequivocabilmente erotiche. Donne nude che si offrono «in un raggio di trenta chilometri». L’anomalia, diciamo così, è stata segnalata alla sindaca Manuela Del Grande dalle consigliere del gruppo di opposizione Sinistra Plurale, Elisa Eugeni e Patrizia Faraoni, con una posta elettronica certificata. Ed è scoppiato il putiferio. Perché alle due di Sinistra non è piaciuta la risposta della sindaca e così hanno deciso di rendere pubblico (sui social) lo scambio di missive. 🔗 Leggi su Lanazione.it
All'indirizzo internet della lista del sindaco spunta un sito per adulti: il caso a Santa Maria a Monte
Il sito della lista civica della sindaca rimanda a portale hard: “Dominio scaduto e rimesso in circolo” - La prima cittadina spiega l’accaduto, dopo che due consigliere di opposizione di Sinistra plurale avevano segnalato la vicenda all’amministratrice ... Secondo lanazione.it
Scade il dominio e il sito della lista civica diventa a luci rosse - SANTA MARIA A MONTE: Acquistato nel 2023 e fatto scadere nel 2025, l'indirizzo è stato acquistato da altri e utilizzato per scopi non certo politici: scoppia la polemica ... Secondo toscanamedianews.it