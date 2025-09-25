Santa Maria a Monte (Pisa), 25 settembre 2025 – Basta un click. E invece del sito della coalizione Santa Maria a Monte Sempre, che governa il Comune in provincia di Pisa dal 2023, si accede a pagine chiaramente e inequivocabilmente erotiche. Donne nude che si offrono «in un raggio di trenta chilometri». L’anomalia, diciamo così, è stata segnalata alla sindaca Manuela Del Grande dalle consigliere del gruppo di opposizione Sinistra Plurale, Elisa Eugeni e Patrizia Faraoni, con una posta elettronica certificata. Ed è scoppiato il putiferio. Perché alle due di Sinistra non è piaciuta la risposta della sindaca e così hanno deciso di rendere pubblico (sui social) lo scambio di missive. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il sito della lista civica della sindaca rimanda a portale hard: “Dominio scaduto e rimesso in circolo”