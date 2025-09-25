Il sindaco Masci sul turismo | 535mila presenze nel 2024 nel 2009 erano 272mila

“Siamo passato dalle 272mila presenze turistiche del 2009 alle 535mila del 2024”. A tracciare il bilancio è stato il sindaco Carlo Masci parlando della crescita economica e sociale della città durante l’Abruzzo Economy Summit in corso a Pescara. Il sindaco ha quindi parlato dell’occupazione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

