Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine del convegno "Il Giubileo dell'accoglienza e della sicurezza in serenità, portatore di speranza", all'università Lumsa ha affrontato diversi temi. Leggi anche › Un arcobaleno sulla Porta Santa: il Giubileo accoglie i pellegrini LGBTQ+ In primis, la gestione del Giubileo: "Il bilancio del Giubileo è molto positivo è stato un lavoro straordinario, non solo per le tante opere realizzate che resteranno, ma anche per la gestione degli eventi. Milioni di persone sono sempre state gestite in sicurezza attraverso una grande collaborazione. E questa è un'eredità positiva che resta.

© Iodonna.it - Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine del convegno "Il Giubileo dell'accoglienza e della sicurezza in serenità, portatore di speranza" alla LUMSA.