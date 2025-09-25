Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine del convegno Il Giubileo dell' accoglienza e della sicurezza in serenità portatore di speranza alla LUMSA
I l sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine del convegno “Il Giubileo dell’accoglienza e della sicurezza in serenità, portatore di speranza”, all’università Lumsa ha affrontato diversi temi. Leggi anche › Un arcobaleno sulla Porta Santa: il Giubileo accoglie i pellegrini LGBTQ+ In primis, la gestione del Giubileo: “Il bilancio del Giubileo è molto positivo è stato un lavoro straordinario, non solo per le tante opere realizzate che resteranno, ma anche per la gestione degli eventi. Milioni di persone sono sempre state gestite in sicurezza attraverso una grande collaborazione. E questa è un’eredità positiva che resta. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: sindaco - roma
La vendita di San Siro, l’allarme del sindaco: “Europei, Milano a zero. Roma avrà due stadi”
Esplode distributore a Roma nel quartiere Prenestino Labicano, il sopralluogo del sindaco Gualtieri
Esplosione al distributore di Roma, il sindaco Gualtieri: “Soccorritori hanno evitato conseguenze più tragiche”
Il sindaco di Messina punta alla catalogazione e valorizzazione a Roma della manifestazione religiosa in vista della candidatura Unesco... - facebook.com Vai su Facebook
? Ho scritto al Sindaco di Roma sull’occupazione abusiva dell’ex Colonia Vittorio Emanuele III di #Ostia. Presenza di minori ignorata Commissione mai più convocata Poca trasparenza sull’ostello Servono risposte chiare, ora. #Roma - X Vai su X
VIDEO | Roma Capitale, Gualtieri: “La Riforma dell’ordinamento è un’opportunità per l’intero Paese” - Casellati: "Esempio straordinario di buona politica" ... Segnala dire.it
Gualtieri: “L’8 dicembre apre la stazione-museo Colosseo della Metro C di Roma” - museo Colosseo della Metro C di Roma" Leggi tutte le ultime notizie su Agenzia Nova ... Da agenzianova.com