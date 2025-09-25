Il sindaco all’inaugurazione della nuova Life Fit

Ilrestodelcarlino.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È rivolto al futuro lo sguardo della ‘Life Fit’ di Canossa, la palestra che sabato ha presentato gli spazi rinnovati e il nuovo corso che da ‘In forma per la vita’ evolve in ‘Life Fit – Feeling Good’. Gli ampi locali situati in via del Conchello 9 hanno ricevuto la visita del sindaco Luca Bolondi che ha salutato Luca Gandolfi e Beatrice Cavatorta, storici gestori dell’attività, affiancati in estate da Andrea Margini, nuovo socio ed ex cestista di ottimo livello. Il primo cittadino ha elogiato lo sforzo profuso per mettere l’attività sportiva - e in generale il benessere a 360 gradi - sempre più al centro della comunità, guardando favorevolmente alla sinergie create con tante realtà locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il sindaco all8217inaugurazione della nuova life fit

© Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco all’inaugurazione della nuova Life Fit

In questa notizia si parla di: sindaco - inaugurazione

Riqualificato un sentiero lungo il torrente: e all’inaugurazione Giani si tuffa con il sindaco

Scritte e volantini contro il sindaco Salera: la nuova Villa Comunale imbrattata poche ore dopo l’inaugurazione

Cerca Video su questo argomento: Sindaco All8217inaugurazione Nuova Life