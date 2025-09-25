È rivolto al futuro lo sguardo della ‘Life Fit’ di Canossa, la palestra che sabato ha presentato gli spazi rinnovati e il nuovo corso che da ‘In forma per la vita’ evolve in ‘Life Fit – Feeling Good’. Gli ampi locali situati in via del Conchello 9 hanno ricevuto la visita del sindaco Luca Bolondi che ha salutato Luca Gandolfi e Beatrice Cavatorta, storici gestori dell’attività, affiancati in estate da Andrea Margini, nuovo socio ed ex cestista di ottimo livello. Il primo cittadino ha elogiato lo sforzo profuso per mettere l’attività sportiva - e in generale il benessere a 360 gradi - sempre più al centro della comunità, guardando favorevolmente alla sinergie create con tante realtà locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco all’inaugurazione della nuova Life Fit