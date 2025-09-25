Il sì dell’Italia allo Stato di Palestina ma a due condizioni | cos’ha detto Giorgia Meloni all’Onu

" Israele a Gaza ha superato il limite della proporzionalità". La di Giorgia Meloni all'Onu: " Sì allo Stato della Palestina" ma a queste condizioni. Il discorso della premier. La reazione di Israele all'attacco del 7 ottobre, la guerra in Ucraina, l'appello alla pace, il piano Mattei. Sono tutti i temi affrontati dalla premier italiana Giorgia Meloni nel discorso tenuto all'Assemblea Generale Onu al Palazzo di Vetro a New York. (Ansa Foto) – notizie.com Ha citato Papa Francesco dicendo che il mondo sta vivendo una " terza guerra mondiale combattuta a pezzi", in riferimento ai principali conflitti in corso in Ucraina e a Gaza.

STATO DI PALESTINA?/ “Troppa ipocrisia in Occidente, Israele ha già annesso Gaza e Cisgiordania” - Intanto Israele si è già presa i territori Ormai, nei Paesi occidentali, tutti vogliono riconoscere lo ... Riporta ilsussidiario.net

Canada e Malta riconosceranno lo Stato di Palestina a settembre - La notizia arriva mentre rappresentanti di alto livello si sono incontrati alla conferenza delle Nazioni Unite sulla soluzione dei due Stati, boicottata da Israele e Stati Uniti Il Canada e Malta ... Da it.euronews.com