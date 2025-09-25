Il sì dell’Italia allo Stato di Palestina ma a due condizioni | cos’ha detto Giorgia Meloni all’Onu

Notizie.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“ Israele a Gaza ha superato il limite della proporzionalità”.  La di Giorgia Meloni allOnu: “ Sì allo Stato della Palestina”  ma a queste condizioni. Il discorso della premier.  La reazione di Israele all’attacco del 7 ottobre, la guerra in Ucraina, l’appello alla pace, il piano Mattei. Sono tutti i temi affrontati dalla premier italiana Giorgia Meloni nel discorso tenuto all’Assemblea Generale Onu al Palazzo di Vetro a New York. (Ansa Foto) – notizie.com Ha citato Papa Francesco dicendo che il mondo sta vivendo una “ terza guerra mondiale combattuta a pezzi”,  in riferimento ai principali conflitti in corso in Ucraina e a Gaza. 🔗 Leggi su Notizie.com

il s236 dell8217italia allo stato di palestina ma a due condizioni cos8217ha detto giorgia meloni all8217onu

© Notizie.com - Il sì dell’Italia allo Stato di Palestina, ma a due condizioni: cos’ha detto Giorgia Meloni all’Onu

In questa notizia si parla di: italia - stato

L’Italia del fine vita: 2000 chiamate l’anno. I malati e le famiglie: “Lo Stato non ci dà clemenza”

Isola dei Famosi: Loredana Cannata rompe il silenzio dopo il rientro in Italia e parla del suo stato di salute

Italia meglio della Francia sui titoli di Stato, per la prima volta dal 2005. Les Echos: “Mercati sedotti dalla Meloni”

STATO DI PALESTINA?/ “Troppa ipocrisia in Occidente, Israele ha già annesso Gaza e Cisgiordania” - Intanto Israele si è già presa i territori Ormai, nei Paesi occidentali, tutti vogliono riconoscere lo ... Riporta ilsussidiario.net

Canada e Malta riconosceranno lo Stato di Palestina a settembre - La notizia arriva mentre rappresentanti di alto livello si sono incontrati alla conferenza delle Nazioni Unite sulla soluzione dei due Stati, boicottata da Israele e Stati Uniti Il Canada e Malta ... Da it.euronews.com

Cerca Video su questo argomento: S236 Dell8217italia Stato Palestina