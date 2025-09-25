Il sexy power dressing di Margot Robbie? Perché ammirarlo senza rosicare

Vanityfair.it | 25 set 2025

Gli ultimi avvistamenti dell'attrice australiana hanno fatto strabuzzare gli occhi a tutto il globo terracqueo: dall’Armani nude-dress tempestato di cristalli al Mugler iper grafico con spacchi vertiginosi, le sue scelte di styling sono una chiara dichiarazione d'intenti post–maternità. Un messaggio da leggere come pura celebrazione del corpo femminile, e non come una provocazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Margot Robbie and why the 'naked dress' trend is so controversial - " Here's what the trend might signal about where fashion is heading. Riporta usatoday.com

