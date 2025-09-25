Il Settecento veneziano del Festival Serenissime Dimore a Villa Rosa di Teolo

Padovaoggi.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riportare la musica domestica nelle dimore storiche: è lo spirito del Festival Serenissime Dimore, che domenica 12 ottobre alle ore 11 entra a Villa Rosa di Tramonte di Teolo con il concerto “Settecento veneziano”. Gioele Gusberti al violoncello barocco e al violoncello piccolo e Marija. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: settecento - veneziano

Il "Settecento veneziano" del Festival Serenissime Dimore a Villa Rosa di Teolo - Riportare la musica domestica nelle dimore storiche: è lo spirito del Festival Serenissime Dimore, che domenica 12 ottobre alle ore 11 entra a Villa Rosa di Tramonte di Teolo con il concerto ... Da padovaoggi.it

Serenissime dimore a villa Pisani Bonetti con le “Architetture sonore” del Tiepolo Brass - Nella geometria limpida di Villa Pisani Bonetti, una delle prime opere di Andrea Palladio, il Festival Serenissime Dimore accoglie giovedì 9 ottobre alle 20. Riporta vicenzatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Settecento Veneziano Festival Serenissime