Il senatore M5s a bordo | Usate polveri urticanti Siamo preoccupati
"Siamo molto preoccupati, la tensione a bordo è tanta. Non c’aspettavamo un attacco del genere, di certo non in acque internazionali". A parlare, con una voce certo turbata ma non spaventata, è il portavoce in Senato del M5S, Marco Croatti. Cos’è successo esattamente ieri notte? "Siamo stati attaccati da alcuni droni a fibra ottica. Non so chi li abbia lanciati, ma hanno rotto la randa della Morgana, l’imbarcazione su cui sono anch’io. La vela è andata giù, abbiamo sentito nitidamente dei boati. Su altre imbarcazioni sono invece piovute polveri urticanti". Questo attacco vi ha rallentati o fermati del tutto? "Siamo ripartiti, ma tutti questi attacchi continuano a rallentarci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
