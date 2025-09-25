Il senatore M5s a bordo | Usate polveri urticanti Siamo preoccupati

"Siamo molto preoccupati, la tensione a bordo è tanta. Non c’aspettavamo un attacco del genere, di certo non in acque internazionali". A parlare, con una voce certo turbata ma non spaventata, è il portavoce in Senato del M5S, Marco Croatti. Cos’è successo esattamente ieri notte? "Siamo stati attaccati da alcuni droni a fibra ottica. Non so chi li abbia lanciati, ma hanno rotto la randa della Morgana, l’imbarcazione su cui sono anch’io. La vela è andata giù, abbiamo sentito nitidamente dei boati. Su altre imbarcazioni sono invece piovute polveri urticanti". Questo attacco vi ha rallentati o fermati del tutto? "Siamo ripartiti, ma tutti questi attacchi continuano a rallentarci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Destinazione Gaza, il senatore Croatti a bordo della Global Sumud Flotilla. "Atto concreto e coraggioso"

Destinazione Gaza, c'è anche il senatore Croatti a bordo della Global Sumud Flotilla

Global Sumud Flotilla, salpata la nave con a bordo il senatore Croatti: "Portiamo una speranza di pace"

