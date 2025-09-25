Tempo di lettura: 2 minuti Filippo ci ha lasciato. Nemmeno trentenne, è volato in Paradiso. “I cani sono il nostro legame con il paradiso. Non conoscono il male né la gelosia né la scontentezza. Sedersi su un pendio con un cane in uno splendido pomeriggio è come tornare nel giardino dell’Eden in cui oziare non era noioso: era la pace”. E’ stata questa una delle sue tante frasi pubblicate su facebook per legittimare il suo amore verso la vita, verso il suo fidato cagnolone. Perchè Filippo amava ed era amato. Da tanti, colleghi, amici. Basta leggere la sua bacheca che si è riempita prima di preoccupazione quando nei giorni passati ha avuto un serio problema di salute, poi è stata invasa da messaggi di incredulità, di amore, di tristezza quando si è saputo della sua dipartita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il Sannio piange Filippo: una vita complicata ed un epilogo straziante