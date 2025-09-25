Il salotto di Angelo Floramo racconta la poesia di Pierluigi Cappello

Ultimo appuntamento con il salotto di Angelo. Martedì 30 settembre alle ore 20:30 in Auditorium "M.F. Zorzutti" a San Giovanni al Natisone Angelo Floramo in dialogo con Antonella Nonino ci accompagnerà nel mondo della poesia di Pierluigi Cappello.Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

