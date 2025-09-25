Al via domani a Senigallia la XXII edizione del Salone Nazionale dei Lievitati che chiamerà a raccolta panificatori, pizzaioli, pasticceri e ristoratori per tre giorni all’insegna di masterclass, laboratori e incontri b2b. A fare da cornice all’evento sarà il Foro Annonario: obiettivo dell’evento, aperto anche al grande pubblico e che lo scorso anno ha registrato oltre 50 mila presenze di cui 6 mila operatori specializzati, è fare cultura sul pane e sulle farine, sulle nuove tecnologie e sulle imprese che, giorno dopo giorno, lavorano con dedizione per garantire al consumatore i migliori prodotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il salone dei lievitati. Panificatori a raccolta