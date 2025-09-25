Il ruolo italiano nell’unità europea pesa sulla partita con Washington Parla Pirozzi Iai

Nelle ultime ore le dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump  hanno suggerito un cambio di approccio, per alcuni temporaneo, nei confronti del conflitto in Ucraina. Ma per alcuni osservatori, dietro questo cambiamento si nasconde l’intenzione del Tycoon di spostare sull’Europa le responsabilità della guerra, così come di un eventuale “fallimento” nella gestione della stessa. Formiche.net si è rivolto a Nicoletta Pirozzi,  responsabile del programma “Ue, politica e istituzioni” e responsabile delle relazioni istituzionali dell’Istituto Affari Internazionali, per alcune delucidazioni. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il ruolo italiano nell’unità europea pesa sulla partita con Washington. Parla Pirozzi (Iai)

