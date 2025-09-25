il runner tassinari sfida il sahara uno zaino e 250 chilometri a piedi

Ci sarà anche modenese che correrà, nell’aprile 2026, la leggendaria Marathon des Sables 2026, la gara a tappe nel Sahara considerata una delle prove di endurance più dure al mondo: circa 250 chilometri in sette giorni, in semi-autosufficienza, con zaino e scorte ridotte al minimo. Lui è Alessandro Tassinari, 35 anni, nato a Castelnuovo Rangone, laurea in architettura, designer, ultrarunner indipendente e specialista di FKT ’unsupported’ — cioè percorsi affrontati in completa autonomia. Non è nuovo a sfide estreme: l’anno scorso ha attraversato la Death Valley da solo, con la sola ’compagnia’ dei coyote, che lo hanno seguito con grande curiosità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

