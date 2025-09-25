Il Rotary mette al centro scuola e territorio

Firenze, 25 settembre 2025 - Una sala piena e un obiettivo chiaro: spostare l’attenzione dalla conta dei danni alla cultura della prevenzione. Sabato scorso all’Hotel 500 di Campi Bisenzio si è svolto il VII Convegno nazionale del Centro Studi Rotariani – Valori, Cultura, Umanità, che ha riunito giuristi, tecnici, amministratori e volontari attorno a un tema semplice e urgente, “Affrontare con consapevolezza i rischi ecologici: educazione e adozione di pratiche sostenibili”. Ad introdurre i lavori è stato il presidente Gennaro Maria Cardinale, mentre la giornalista Christiana Ruggeri, caporedattrice della redazione scientifica e multimedia del TG2, li ha coordinati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

