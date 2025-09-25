Il ritorno della dea | tableaux vivant e suoni dell’Egyptian Pipe in onore di Iside a Pompei

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, il Parco Archeologico di Pompei ospiterà, sabato 27 e domenica 28 settembre, la rievocazione storica “ Nel Nome della Dea: Invocazione e Offertorio al Tempio di Iside di Pompei ”. Il tableau vivant, ideato dalla Isidis Route include un progetto di educazione al patrimonio, per offrire agli allievi delle scuole superiori un’esperienza immersiva capace di evocare i valori universali di misericordia e inclusione. Attraverso la combinazione di memoria storica, riti di purificazione e suggestioni artistiche, il copione prenderà vita grazie ai rievocatori professionisti del Gruppo Storico Romano, XXX, Sardinia Romana, Militum Schola e Legio I Italica, assegnati dagli organizzatori ad animare l’area del Tempio di Iside con due rappresentazioni quotidiane (ore 10:00–10:30 e 14:30–15:00). 🔗 Leggi su Ildenaro.it