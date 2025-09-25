Il risveglio di Elav | il grande ritorno dello storico birrificio indipendente di Bergamo dopo tre anni di silenzio

Dopo un lungo periodo di attesa, il Brifficio Indipendente Elav annuncia ufficialmente la riapertura con una nuova compagine societaria e il ritorno delle sue birre iconiche che saranno presentate in occasione della Festa del Risveglio il 26, 27 e 28 settembre. ”Con i miei soci storici, dopo la parentesi Comac, abbiamo deciso di prenderci cura di Elav” dichiara Giorgio Donadoni, imprenditore bergamasco “perché crediamo profondamente nel valore di questa eccellenza bergamasca: non un banale birrificio, ma piuttosto un laboratorio di idee e creatività che per merito del suo fondatore Antonio Terzi, ha saputo distinguersi per qualità e identità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

