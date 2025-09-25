Il rilancio commerciale del ’Giro’ Riaperto il bando sui fondi sfitti

Lanazione.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova vita per i fondi sfitti delle vie che costituiscono il Giro d’Empoli con il riuso temporaneo e la rigenerazione commerciale. Il Comune riapre i termini per mettere a disposizione i locali. Una nuova manifestazione d’interesse chiama a raccolta i proprietari dei fondi per avviare il riuso temporaneo dei locali. Rispetto al bando passato, conclusosi il 15 settembre, le modalità di presentazione della domanda rimangono le stesse. Si amplia l’area interessata dal progetto: per via Del Papa possono essere candidati i fondi della via fino all’incrocio con via Ridolfi (e non più fino a via del Gelsomino), per via del Giglio possono essere candidati i fondi fino all’incrocio con via Ridolfi e si aggiungono via Ridolfi e piazza Farinata degli Uberti, altri due pilastri del Giro d’Empoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il rilancio commerciale del 8217giro8217 riaperto il bando sui fondi sfitti

© Lanazione.it - Il rilancio commerciale del ’Giro’. Riaperto il bando sui fondi sfitti

In questa notizia si parla di: rilancio - commerciale

Addio Carrefour, arriva Pewex. Così il decadente centro commerciale spera nel rilancio

Piedimonte San Germano, il centro commerciale ‘Le Grange’ pronto al rilancio

Il rilancio commerciale del ’Giro’. Riaperto il bando sui fondi sfitti - Nuova vita per i fondi sfitti delle vie che costituiscono il Giro d’Empoli con il riuso temporaneo e la rigenerazione commerciale. Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Rilancio Commerciale 8217giro8217 Riaperto