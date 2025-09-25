Il rilancio commerciale del ’Giro’ Riaperto il bando sui fondi sfitti

Nuova vita per i fondi sfitti delle vie che costituiscono il Giro d’Empoli con il riuso temporaneo e la rigenerazione commerciale. Il Comune riapre i termini per mettere a disposizione i locali. Una nuova manifestazione d’interesse chiama a raccolta i proprietari dei fondi per avviare il riuso temporaneo dei locali. Rispetto al bando passato, conclusosi il 15 settembre, le modalità di presentazione della domanda rimangono le stesse. Si amplia l’area interessata dal progetto: per via Del Papa possono essere candidati i fondi della via fino all’incrocio con via Ridolfi (e non più fino a via del Gelsomino), per via del Giglio possono essere candidati i fondi fino all’incrocio con via Ridolfi e si aggiungono via Ridolfi e piazza Farinata degli Uberti, altri due pilastri del Giro d’Empoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

