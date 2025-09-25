Il rifugio la moglie complice la buca | il finto rapimento di Gigi Scarabello
Nell'aprile del 1952 l'ex azzurro, olimpionico a Berlino 1936, sparisce. Per tre giorni si susseguono voci e ricerche, e alla fine Gigi viene ritrovato bendato in una buca. Ma era tutta una messinscena. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: rifugio - moglie
Un rifugio di charme nella Maremma Toscana L’architetto torinese Paolo Cattaneo e la moglie Maria acquistarono questa proprietà, ex casino di caccia risalente al XVII secolo, verso la fine degli anni ’70. Ciò che attrasse i Cattaneo verso la tenuta, è stato il fatt - facebook.com Vai su Facebook