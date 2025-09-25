Il rifugio la moglie complice la buca | il finto rapimento di Gigi Scarabello

Gazzetta.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'aprile del 1952 l'ex azzurro, olimpionico a Berlino 1936, sparisce. Per tre giorni si susseguono voci e ricerche, e alla fine Gigi viene ritrovato bendato in una buca. Ma era tutta una messinscena. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

