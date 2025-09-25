Il rifugio atomico | la serie Netflix è un successo globale ma ha il solito problema con la critica
Gli autori de La casa di carta tornano a scalare le classifica con la nuova serie spagnola, ma la critica sembra non gradire. La Spagna signora dei thriller televisivi. Dopo La casa di carta tocca a Il rifugio atomico, nuova serie firmata da Álex Pina che si è imposta come nuovo fenomeno globale scalando le classifiche di Netflix nonostante una netta bocciatura da parte della critica. Secondo FlixPatrol, Il rifugio atomico sarebbe la serie Netflix più vista al mondo nell'ultima settimana. Oltre al predominio globale, la serie thriller è riuscita a raggiungere il primo posto in 46 paesi in tutto il mondo, tra cui Spagna, Portogallo, Argentina, Brasile, Francia, Germania, Italia, Svizzera, Thailandia e Ucraina, dove la sua popolarità è alle stelle. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
