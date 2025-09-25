Il rifugio atomico avrà una seconda stagione? Netflix tace ma i creatori sono determinati
Le premesse per un continuo della storia ci sono tutte, visto il successo di pubblico scatenato dalla nuova serie dei creatori de La casa di carta La seconda stagione de Il rifugio atomico si è conclusa con un finale pieno di colpi di scena e soprattutto molto aperto, tanto da sembrare pensato apposta per lasciare spazio a un seguito. Ovviamente non proseguite nella lettura dell'articolo se non volete incappare in pesanti relativi al finale di stagione della nuova serie di successo attualmente disponibile su Netflix. Nelle battute conclusive della prima stagione vediamo Max riuscire a fuggire dal bunker, mentre Asia ammette i suoi sentimenti per lui e cerca di salvare Mimi, anche se non è chiaro se riuscirà davvero a ottenere la libertà. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
