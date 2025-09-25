Il ‘ribelle‘ McDowell La Palestina? Bene il riconoscimento
LUCCA A 82 anni non ha perso quello sguardo ribelle e beffardo che ha reso celebre il protagonista di ‘Arancia Meccanica’, Alex DeLarge. Malcolm McDowell ieri sera è salito sul palco del cinema Astra per ricevere il Premio alla carriera della ventunesima edizione del Lucca Film Festival. "È un onore per me ottenere un riconoscimento per tutta la mia esperienza – ha commentato ai microfoni prima della serata –, anche se mi fa sentire un po’ vecchio. In realtà, in effetti, un po’ vecchio lo sono anche se ancora lavoro e mi piace ciò che faccio". Ironico e spigliato, l’attore britannico ha presentato a Lucca in anteprima italiana la versione ricostruita da Thomas Negovan dalla sceneggiatura di Gore Vidal, del film ‘Caligola: The Ultimate Cut’, accompagnato dall’artista internazionale Hershey Felder. 🔗 Leggi su Lanazione.it
