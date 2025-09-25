Il ‘Requiem’ di Gabriel Faurè e ‘Die! Goldstein’ con Ibrida

Ilrestodelcarlino.it | 25 set 2025

Seconda giornata di ‘Ibrida Festival’, rassegna giunta alla decima edizione e che quest’anno ha scelto come titolo ‘Moltitudine’, curata da Vertov Project nelle figura di Francesca Leoni e Davide Mastrangelo. Domani sono previste diverse attività nella location della Fabbrica delle Candele, con ospiti internazionali e del territorio romagnolo. Si parte con il workshop guidato da Igor Imhoff dal titolo ‘ Interactive Installation ’, improntato su un’introduzione pratica al touch designer, software per la creazione di installazioni e performance interattive in tempo reale, aperto a tutti e privo di requisiti specifici per partecipare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

