Firenze, 25 settembre 2025 – Scrive Iacopo Melio, consigliere regionale del Pd: “Se vi indignate più per una vetrina rotta rispetto a 10mila bambine e bambini massacrati, non siete parte della civiltà ma fate semplicemente schifo”. Non è chiaro a che cosa serva questo registro contabile dell’indignazione (quanti bambini per una vetrina rotta? Quante vetrine rotte per un bambino? Perché l’unico registro linguistico deve essere quello dell’indignazione? E chi sarebbero quelli che si indignano di più per una vetrina rispetto ai bambini?). È utile forse a creare una reazione emotiva in una discussione che è già parecchio emotiva di suo, in una discussione pubblica che ha abbondantemente superato la polarizzazione dello scontro, assomigliando semmai al fanatismo religioso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il registro contabile dell'indignazione non serve a niente