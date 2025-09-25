Il refettorio sarà pronto nel 2026

Il nuovo refettorio della scuola Federici e Medaglio d’Oro di Rho sarà pronto per gennaio 2026. A dirlo sono il sindaco Andrea Orlandi e l’assessore Emiliana Brognoli al termine di un sopralluogo nel cantiere di un’opera molto attesa dalle due scuole. Il refettorio da 212 posti realizzato con fondi PNRR consentirà alle due scuole di ridurre i turni del servizio mensa. "I lavori sono a buon punto. Mancano il pavimento e la tinteggiatura delle pareti, si sta provvedendo a tutti gli impianti, dal riscaldamento all’illuminazione. Si stanno ultimando i bagni dei ragazzi e del personale e la zona lavaggio - dichiara l’assessore Brognoli - Un incontro con la direzione della scuola e i docenti ha permesso di studiare al meglio il coordinamento delle prossime fasi: per creare un raccordo dalla scuola al refettorio stesso serve una passerella e occorrerà intervenire anche sull’edificio scolastico per aprire il varco necessario per il collegamento". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

