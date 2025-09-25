Il rapporto Onu sul genocidio a Gaza e i suoi effetti sulla geopolitica
Il rapporto AHRC60CRP.3, presentato al Consiglio per i Diritti Umani dell’ONU, non è un semplice dossier tecnico: è un atto d’accusa, pesante e circostanziato, che chiama in causa Israele per possibili crimini di genocidio a Gaza. L’uso di espressioni come intentio necandi e dolus specialis non appartiene al linguaggio della propaganda, ma alla giurisprudenza internazionale di Norimberga, del Ruanda, di Srebrenica. Il documento non si limita a denunciare le vittime – oltre 70.000 secondo stime ONU – ma ricostruisce un quadro che comprende uccisioni sistematiche, distruzione delle infrastrutture sanitarie, condizioni di vita che rendono impossibile la sopravvivenza. 🔗 Leggi su It.insideover.com
