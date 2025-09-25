Il rapporto Onu sul genocidio a Gaza e i suoi effetti sulla geopolitica

It.insideover.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rapporto AHRC60CRP.3, presentato al Consiglio per i Diritti Umani dell’ONU, non è un semplice dossier tecnico: è un atto d’accusa, pesante e circostanziato, che chiama in causa Israele per possibili crimini di genocidio a Gaza. L’uso di espressioni come  intentio necandi  e  dolus specialis  non appartiene al linguaggio della propaganda, ma alla giurisprudenza internazionale di Norimberga, del Ruanda, di Srebrenica. Il documento non si limita a denunciare le vittime – oltre 70.000 secondo stime ONU – ma ricostruisce un quadro che comprende uccisioni sistematiche, distruzione delle infrastrutture sanitarie, condizioni di vita che rendono impossibile la sopravvivenza. 🔗 Leggi su It.insideover.com

il rapporto onu sul genocidio a gaza e i suoi effetti sulla geopolitica

© It.insideover.com - Il rapporto Onu sul genocidio a Gaza e i suoi effetti sulla geopolitica

In questa notizia si parla di: rapporto - genocidio

Rapporto di Francesca Albanese all’Onu, ecco le aziende coinvolte nell’ “economia del genocidio” a Gaza

Intervista a Francesca Albanese: “Le critiche sul rapporto sul genocidio a Gaza? Ho raccontato una realtà che esiste da anni”

Gaza, il rapporto di Albanese sull’economia del genocidio: servirebbe una Norimberga per queste aziende

rapporto onu genocidio gazaRapporto Pillay sul Genocidio di Gaza: la denuncia della commissione d’inchiesta - Analisi del Rapporto ONU (A/HRC/57/73) sul genocidio nei Territori palestinesi: implicazioni giuridiche, politiche e diplomatiche. Lo riporta diritto.it

rapporto onu genocidio gazaMedio Oriente, "A Gaza è genocidio": l'attacco della commissione Onu a Israele - Secondo uno studio commissionato dalle Nazioni Unite, lo Stato israeliano ha commesso quattro dei cinque atti di genocidio così definiti dalla Convenzione del ... Come scrive lastampa.it

Cerca Video su questo argomento: Rapporto Onu Genocidio Gaza