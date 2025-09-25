Tempo di lettura: 3 minuti 1 di 4 La comunità di Montoro ha vissuto un giorno che resterà scolpito nella memoria collettiva. In Piazza San Pietro, i fedeli montoresi hanno partecipato con devozione all’udienza generale di Papa Leone XIV, guidati dal sindaco Salvatore Carratù, dal parroco don Adriano D’Amore, dal comandante della polizia locale Roberto Troisi e dal vice comandante Michele Grimaldi, insieme a don Massimo, Cristian e Flavio Sabatino e a una rappresentanza dei giovani parrocchiani. Il pellegrinaggio, a conclusione delle celebrazioni in onore di San Nicola da Tolentino, patrono della città, non è stato solo un momento di fede, ma anche un segno di identità e appartenenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il quadro di Sommino per Leone XIV: Montoro porta l’arte in Vaticano