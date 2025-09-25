Il progetto sul gioco | tappa in Vietnam
Il progetto su gioco e apprendimento 'Per - Play Explore Research' di Fondazione Reggio Children e The Lego Foundation fa tappa in Vietnam i prossimi 27 e 28 settembre. Dopo Reggio Emilia, il giro del mondo di Per ha toccato San Paolo in Brasile, Johannesburg in Sudafrica, Denver Colorado negli Stati Uniti, Nairobi in Kenya e ora Hanoi, sesto appuntamento prima della conclusione a novembre a Billund in Danimarca. "Coltivare il benessere: intersezione tra gioco, educazione e ricerca", è il titolo del seminario ospitato dall'Università di Educazione Nazionale di Hanoi cui parteciperanno protagonisti dell'educazione in Vietnam, Cina e Corea del Sud.
