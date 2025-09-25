Il primo goal dell’Arsenal molto speciale di Eze Hails dopo il progresso dei Gunners in EFL Cup
2025-09-25 00:05:00 Giorni caldissimi in redazione! Eberechi Eze ha descritto il suo primo gol per l’Arsenal come “molto speciale” dopo aver spinto i Gunners al quarto round della Coppa EFL. Eze è uscito dalla panchina domenica scorsa per aiutare a salvare un punto per l’Arsenal contro il Manchester City, il suo superbo assistenza per il livello di lesioni di Gabriel Martinelli che ha guadagnato un pareggio per 1-1. E l’attaccante dell’Inghilterra ha lasciato il segno di nuovo mercoledì quando l’Arsenal ha visto il Port Vale per 2-0 di League One a Vale Park. I Gunners avevano bisogno di soli otto minuti per rompere il deadlock, Eze che si spostava a casa dopo che Myles Lewis-Skelly lanciò il passaggio di Martinelli sul suo cammino. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: primo - goal
