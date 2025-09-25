Il Primavera Sound 2026 presenta la sua lineup da oltre centocinquanta artisti | gli headliner più attesi sono i Cure
L’autunno è appena iniziato, ma c’è già chi pensa al(la) Primavera ( Sound ) 2026. Il festival musicale spagnolo dedicato alla musica indie e d’avanguardia che si svolgerà a Barcellona dal 3 al 7 giugno 2026, con una serie di eventi collaterali, ha infatti appena annunciato una lineup di oltre centocinquanta artisti. I biglietti saranno disponibili dal 30 settembre alle 11:00, ed è già possibile registrarsi per la prevendita che inizierà lunedì 29 settembre alle ore 11 e durerà ventiquattr’ore o fino ad esaurimento scorte. Fino al 28 settembre alle ore 23.59, sul sito web ufficiale sarà disponibile un modulo di registrazione per la Fan Sale, che permetterà ai fan di acquistare un biglietto intero per il festival al prezzo di 295 euro e un pass Vip al prezzo di 545 euro (più spese di prenotazione). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: primavera - sound
Primavera Sound 2026: date, lineup e grandi nomi in arrivo
Primavera Sound 2026, ecco la line-up: 150 artisti dai Cure ai Massive Attack
MUSCATIELLO (AZIONE DISABILI MARZIOLINO ODV) ANNUNCIA ORGANIZZAZIONE “FESTIVAL PRIMAVERA SOUND” A MATERA - X Vai su X
Judeline, giovane cantautrice andalusa, è un talento visionario pronto a ridefinire il panorama musicale globale. Originaria di Caños de Meca, incarna una visione musicale che fonde pop ed elettronica con influenze tradizionali, creando un sound capace di tr - facebook.com Vai su Facebook
Il Primavera Sound 2026 presenta la sua lineup da oltre centocinquanta artisti: gli headliner più attesi sono i Cure - L'articolo Il Primavera Sound 2026 presenta la sua lineup da oltre centocinquanta artisti: gli headliner più attesi sono i Cure proviene da Metropolitan Magazine. Lo riporta msn.com
PRIMAVERA SOUND 2026 ecco la line up. I THE CURE tra gli headliner - The Cure, Doja Cat, The xx, Gorillaz, Massive Attack, Addison Rae e My Bloody Valentine, Mac DeMarco, Pinkpantheress, Skrillex, Peggy Gou, Lola Young, Father John Misty, Ethel Cain, Bad Gyal, Big Thie ... Scrive newsic.it