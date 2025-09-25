Il Primavera Sound 2026 presenta la sua lineup da oltre centocinquanta artisti | gli headliner più attesi sono i Cure

L’autunno è appena iniziato, ma c’è già chi pensa al(la) Primavera ( Sound ) 2026. Il festival musicale spagnolo dedicato alla musica indie e d’avanguardia che si svolgerà a Barcellona dal 3 al 7 giugno 2026, con una serie di eventi collaterali, ha infatti appena annunciato una lineup di oltre centocinquanta artisti. I biglietti saranno disponibili dal 30 settembre alle 11:00, ed è già possibile registrarsi per la prevendita che inizierà lunedì 29 settembre alle ore 11 e durerà ventiquattr’ore o fino ad esaurimento scorte. Fino al 28 settembre alle ore 23.59, sul sito web ufficiale sarà disponibile un modulo di registrazione per la Fan Sale, che permetterà ai fan di acquistare un biglietto intero per il festival al prezzo di 295 euro e un pass Vip al prezzo di 545 euro (più spese di prenotazione). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

