Il pride crocifigge ancora Cristo Marcia blasfema sulla Via Frocis

Sabato, ad Arcore, la sfilata in risposta al cardinale Müller secondo cui il matrimonio è tra uomo e donna. Gli organizzatori: «Siamo sotto attacco, la maternità surrogata rischia di diventare un reato universale». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il pride crocifigge ancora Cristo. Marcia blasfema sulla «Via Frocis»

La Verità si scandalizza per il #BrianzaPride, che «dileggia» la religione cristiana trasformando la Via Crucis quaresimale nella «#ViaFrocis». Questa manifestazione nasce contro le parole del cardinale #GerhardLudwigMüller, che aveva definito atti omosess

