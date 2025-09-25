Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il mercato elettrico italiano. Oggi, 25 Settembre 2025, il valore medio del PUN si attesta a 0,106 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 24 Settembre 2025, si osservano forti oscillazioni orarie: il prezzo minimo è stato di 0,093 €kWh (ore 4), mentre il massimo ha raggiunto 0,136 €kWh (ore 20). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle notturne e del primo pomeriggio (ore 4 e ore 13-16), mentre la fascia serale (ore 20-21) si conferma la più costosa. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 25092025 0,106 -0,008 24092025 0,114 -0,002 23092025 0,116 +0,000 22092025 0,116 +0,017 21092025 0,100 +0,001 20092025 0,099 -0,007 19092025 0,106 +0,004 18092025 0,112 +0,001 17092025 0,111 +0,001 16092025 0,110 -0,002 15092025 0,113 +0,028 14092025 0,085 -0,019 13092025 0,104 -0,011 12092025 0,115 +0,005 11092025 0,110 -0,005 10092025 0,115 -0,004 09092025 0,121 +0,004 08092025 0,117 +0,006 07092025 0,111 -0,002 06092025 0,113 +0,002 05092025 0,111 -0,002 04092025 0,113 +0,007 03092025 0,107 +0,001 02092025 0,106 -0,005 01092025 0,113 +0,004 31082025 0,089 -0,002 30082025 0,091 -0,025 29082025 0,116 +0,006 28082025 0,122 +0,005 27082025 0,117 +0,001 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Settembre 2025 0,110 Agosto 2025 0,109 Luglio 2025 0,113 Giugno 2025 0,112 Maggio 2025 0,094 Aprile 2025 0,100 Marzo 2025 0,121 Febbraio 2025 0,150 Gennaio 2025 0,143 Dicembre 2024 0,135 Novembre 2024 0,131 Ottobre 2024 0,117 Settembre 2024 0,105 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

