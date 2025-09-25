il prezzo del gas per le famiglie oggi

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di metano permette di stimare l’impatto sulla bolletta e di valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. Vediamo insieme i dati aggiornati e cosa significano per le famiglie italiane. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 25 Settembre 2025 è fissato da ARERA in 0,422648 €Smc. A questo valore si aggiungono costi di trasporto, oneri generali di sistema e imposte, che variano in base al consumo e alla località dell’utente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

