Il presidio dei 2.500 in piazza Scala Sotto la pioggia per Gaza e la Flotilla | Ora la mobilitazione permanente

"Mobilitazione permanente per Gaza e in favore della Flotilla", con "accampamenti nelle piazze". Sono gli obiettivi annunciati ieri al presidio organizzato in piazza Scala, ai piedi di Palazzo Marino, nell'ambito di analoghe iniziative in tutta Italia, dalla Cub e dalle associazioni pro Palestina. A centinaia sono rimasti sotto la pioggia battente, con gli ombrelli aperti, per poi concludere la manifestazione con un corteo approdato in largo Cairoli al quale hanno preso parte 2.500 persone. Nel corso della serata è stata espressa più volte solidarietà alla Global Flotilla ed è stato anche chiesto il rilascio dei giovani fermati durante gli scontri di lunedì alla stazione Centrale.

