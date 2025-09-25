Il presidente Edo Zacchei | La forza di questo territorio è la capacità di stare unito Qui la cultura è opportunità

Il 28 ottobre 2024 Edo Zacchei, sindaco di Sinalunga alla guida di una coalizione di centrosinistra, al secondo mandato, viene designato presidente dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, di cui era già vice. Ad eleggerlo, all’unanimità, sono i colleghi sindaci dell’area in sostituzione di Agnese Carletti, diventata presidente della provincia di Siena. Il 28 dicembre 2024 la Valdichiana Senese viene ufficialmente insignita dal presidente Giani del titolo di ’Capitale toscana della cultura 2025’ ed insieme riceve dalla Regione 300mila euro per la fornitura di servizi e manifestazioni culturali e promozionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il presidente Edo Zacchei: "La forza di questo territorio è la capacità di stare unito. Qui la cultura è opportunità"

In questa notizia si parla di: presidente - zacchei

Condivido la lettera del Presidente delle #Acli Emiliano Manfredonia e del Presidente dell' #Arci Walter Massa inviata ad Avvenire e al il manifesto #Gaza #Cisgiordania fermare lo sterminio e l'apartheid, sanzionare Israele ritirare subito gli ambasciatori, soste - facebook.com Vai su Facebook

Il presidente Edo Zacchei: La forza di questo territorio è la capacità di stare unito. Qui la cultura è opportunità; Sinalunga ora sventola la Bandiera arancione.

Capitale toscana della cultura. Zacchei: "Così la Valdichiana è riuscita a riscoprire sé stessa" - Il sindaco di Sinalunga e presidente dell’Unione dei Comuni all’inizio dell’importante anno "Fin qui non avevamo dato il giusto peso alla forza della rete di tutte le nostre realtà". Si legge su lanazione.it