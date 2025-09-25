Il presidente della Repubblica Matterella scive all’arcivescovo Accrocca

Tempo di lettura: 2 minuti Messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – Indirizzato allarcivescovo di Benevento mons. Felice Accrocca per il VII Forum delle Aree interne: “La questione dei cittadini che vivono nelle cosiddette aree interne del Paese e isole minori, è da tempo un grande argomento nazionale. Su quasi ottomila Comuni, oltre quattromila ricadono in esse. È problema che riguarda un quarto dell’intera popolazione italiana. È un tema dei diritti dei cittadini che vi risiedono e un tema di sottoutilizzo delle risorse che quei territori hanno sempre espresso e possono esprimere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

