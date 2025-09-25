Il presidente cinese Xi Jinping si è impegnato a ridurre le emissioni inquinanti della Cina
Per la prima volta da quando la crisi ambientale si è intensificata, la Cina si è impegnata a ridurre le proprie emissioni inquinanti. A prometterlo è stato il presidente Xi Jinping, presentando un progetto in videoconferenza a un incontro delle Nazioni Unite sul clima. L’obiettivo del Paese, secondo il piano, è ridurre dal 7% al 10% le emissioni di anidride carbonica e di altri gas serra entro il 2035. Nei prossimi dieci anni, inoltre, la la Repubblica Popolare Cinese aumenterà del 30% l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, e incentiverà il settore delle auto elettriche. Seguita da Stati Uniti e India, la Cina è la nazione più inquinante al mondo, e un effettivo cambiamento d’approccio da parte sua potrebbe incidere positivamente sull’ecosistema globale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
